Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Sauer macht lustig: Kochen mit Säure

SAT.1Staffel 13Folge 6vom 27.11.2024
Sauer macht lustig: Kochen mit Säure

Sauer macht lustig: Kochen mit SäureJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 6: Sauer macht lustig: Kochen mit Säure

135 Min.Folge vom 27.11.2024Ab 6

Jung, sympathisch, unkonventionell - Alina Meissner-Bebrout kocht mit ihrem Team im Restaurant "Bebraud" in Ulm in einer ehemaligen Metzgerei. Vom Guide Michelin wurde sie mit dem Young Chef Award 2023 ausgezeichnet, 2024 folgte der erste Stern. Als Gastjurorin bei "The Taste" stellt sie die Herren Coaches und deren Teams vor eine schöne Herausforderung: Sie wünscht sich ein perfektes Säurespiel auf dem Löffel aus den Produktgruppen Wein, Zitrusfrüchte, Essige und Milchprodukte.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen