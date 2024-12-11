Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Taste

Weihnachten auf dem Löffel im Halbfinale

SAT.1Staffel 13Folge 8vom 11.12.2024
Weihnachten auf dem Löffel im Halbfinale

The Taste

Folge 8: Weihnachten auf dem Löffel im Halbfinale

136 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 6

Es weihnachtet sehr im Halbfinale: Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin haben sich ihre schönsten Weihnachtspullover angezogen. Aber ob das hilft, den Gastjuror und Sterne-Koch Christoph Rüffer mit perfekten Löffeln zu überzeugen? Seit 2002 tischt er im Restaurant "Haerlin" in Hamburg Gourmetküche auf und ist Experte für kreativ kombinierte Aromen und überraschende Texturen. Doch was fällt den Teams zu seinem Thema "Weihnachtsfilme" ein?

