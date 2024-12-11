Weihnachten auf dem Löffel im HalbfinaleJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 8: Weihnachten auf dem Löffel im Halbfinale
136 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 6
Es weihnachtet sehr im Halbfinale: Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin haben sich ihre schönsten Weihnachtspullover angezogen. Aber ob das hilft, den Gastjuror und Sterne-Koch Christoph Rüffer mit perfekten Löffeln zu überzeugen? Seit 2002 tischt er im Restaurant "Haerlin" in Hamburg Gourmetküche auf und ist Experte für kreativ kombinierte Aromen und überraschende Texturen. Doch was fällt den Teams zu seinem Thema "Weihnachtsfilme" ein?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen