Asiatische Aromen für Sarah HenkeJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 6: Asiatische Aromen für Sarah Henke
141 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Spitzenköchin Sarah Henke führt seit zwei Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Christian Eckhardt das Restaurant Lemabri in Boppard. Das Besondere: Kinder sind ausdrücklich willkommen. Die Gastjurorin macht es den Teams trotzdem nicht gerade kinderleicht, sondern besinnt sich auf ihre südkoreanischen Wurzeln. Die ehemalige Sterneköchin wünscht sich die Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft auf asiatischen Löffeln. Hat Team Rot mit Teamcoach und Asien-Fan Tim Raue einen kleinen Vorteil?
The Taste
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
