The Taste

SAT.1Staffel 14Folge 1vom 22.10.2025
141 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12

Der Hamburger Küchen-Kapitän Steffen Henssler steht zum allerersten Mal auf der großen "The Taste"-Bühne. Für feine Nuancen sorgt der zweite Neuzugang der diesjährigen Koch-Runde: Die Schweizer Spitzenköchin Elif Oskan. Altbekannt und doch immer wieder frisch, steht "The Taste"-Urgestein Alexander Herrmann hinter dem Coach-Pult.

