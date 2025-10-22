Frischer Wind mit Steffen Henssler und Elif OskanJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 1: Frischer Wind mit Steffen Henssler und Elif Oskan
141 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12
Der Hamburger Küchen-Kapitän Steffen Henssler steht zum allerersten Mal auf der großen "The Taste"-Bühne. Für feine Nuancen sorgt der zweite Neuzugang der diesjährigen Koch-Runde: Die Schweizer Spitzenköchin Elif Oskan. Altbekannt und doch immer wieder frisch, steht "The Taste"-Urgestein Alexander Herrmann hinter dem Coach-Pult.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen