Coach-Battle und Münchner Sterne mit Rosina OstlerJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 8: Coach-Battle und Münchner Sterne mit Rosina Ostler
145 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Coach-Legende Frank Rosin bewertet als Gastjuror das Teamkochen. Die Sache hat nur einen Haken: Tim Raue, Elif Oskan, Steffen Henssler und Alexander Herrmann müssen selbst ran an die Löffel und sich im Coach-Battle beweisen. Der Anreiz ist groß: Die beiden Coaches mit den besten Löffeln dürfen direkt einen Kandidaten ins Finale schicken. Fürs anschließende Einzelkochen kommt Rosina Ostler aus dem Münchner "Alois".
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen