Vom Meer inspiriert: Kreativ französisch mit Nathalie LeblondeJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 3: Vom Meer inspiriert: Kreativ französisch mit Nathalie Leblonde
141 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Sterneköchin Nathalie Leblonde aus München steht für moderne französische Küche - kein Wunder also, dass die Gastjurorin das Thema "Kreativ französisch" und dazu Klassiker aus dem Wasser mitbringt: Jakobsmuschel, Nordsee-Krabbe, Zander, Steinbutt. Alexander Herrmann bleibt skeptisch. Zaubert er mit seinem Team trotzdem einen Haute-Cuisine-Löffel?
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen