Vom Meer inspiriert: Kreativ französisch mit Nathalie Leblonde

SAT.1Staffel 14Folge 3vom 05.11.2025
Vom Meer inspiriert: Kreativ französisch mit Nathalie Leblonde

Folge 3: Vom Meer inspiriert: Kreativ französisch mit Nathalie Leblonde

141 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Sterneköchin Nathalie Leblonde aus München steht für moderne französische Küche - kein Wunder also, dass die Gastjurorin das Thema "Kreativ französisch" und dazu Klassiker aus dem Wasser mitbringt: Jakobsmuschel, Nordsee-Krabbe, Zander, Steinbutt. Alexander Herrmann bleibt skeptisch. Zaubert er mit seinem Team trotzdem einen Haute-Cuisine-Löffel?

