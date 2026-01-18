The UnXplained - Mysterien des Universums
Folge 5: Überleben im Weltall
41 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
In einer Zukunft, in der die Menschheit auf einen anderen Planeten umsiedeln muss, um als Spezies weiter zu existieren, stellt sich die Frage nach den Vorbereitungen: Wie genau wollen wir diese Reise ins Unbekannte überleben? Und was tun wir, wenn wir auf intelligentes Leben treffen?
The UnXplained - Mysterien des Universums
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC