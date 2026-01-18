Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 18.01.2026
Folge 5: Überleben im Weltall

41 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

In einer Zukunft, in der die Menschheit auf einen anderen Planeten umsiedeln muss, um als Spezies weiter zu existieren, stellt sich die Frage nach den Vorbereitungen: Wie genau wollen wir diese Reise ins Unbekannte überleben? Und was tun wir, wenn wir auf intelligentes Leben treffen?

Kabel Eins Doku
