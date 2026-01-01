Zum Inhalt springenBarrierefrei
The UnXplained - Mysterien des Universums

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 18.01.2026
Folge 6: Venus, die Erde der Zukunft?

41 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Unser Nachbarplanet, die Venus, ist ein leuchtend gelber Himmelskörper mit toxischen Aktivitäten: Vulkane, Wolken aus Säureregen und extrem hoher Temperatur. Ist der lebensfeindliche Planet eine Warnung davor, was aus der Erde in Zukunft werden könnte?

