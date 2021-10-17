Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 4vom 17.10.2021
Runde 4 der Blind Auditions von "The Voice of Germany" 2021: Ob mit Gitarre, eigenen Songs oder im Duett - diese Auftritte haben es in sich! Im Kampf um die besten Ausnahmestimmen greifen die Coaches wieder tief in die Trickkiste und Coach Nico Santos sorgt mit einer spontanen Gesangseinlage für einen Moment, den #TVOG so noch nie gesehen hat. Da ist selbst Sarah Connor sprachlos!

