Battles 4: Die letzten BattlesJetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 14: Battles 4: Die letzten Battles
118 Min.Folge vom 21.11.2021Ab 6
Die Battles von "The Voice of Germany" 2021 gehen in die letzte Runde! Welche Talente können Sarah Connor, Nico Santos, Johannes Oerding und Mark Forster im Entscheidungs-Coaching überzeugen und wer liefert im Battle-Ring ab? Schau Dir jetzt die spektakulären Performances an und erfahre, für welche Stimmwunder die Reise in die Sing Offs weitergeht.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen