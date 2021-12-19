Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Voice of Germany

Das spektakuläre Finale der 11. Staffel!

SAT.1Staffel 11Folge 19vom 19.12.2021
Das spektakuläre Finale der 11. Staffel!

Das spektakuläre Finale der 11. Staffel!Jetzt kostenlos streamen

The Voice of Germany

Folge 19: Das spektakuläre Finale der 11. Staffel!

159 Min.Folge vom 19.12.2021Ab 6

Im großen Finale küren die Zuschauer:innen die beste Stimme Deutschlands zu "The Voice of Germany". Katarina Mihaljevic, Gugu Zulu, Linda Elsener, Sebastian Krenz und das Duo Florian und Charlene Gallant singen ihre eigenen Singles gemeinsam mit ihren Coaches live vor großem Publikum. Wer wird sich durchsetzen und "The Voice of Germany" 2021?

Weitere Folgen in Staffel 11

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Voice of Germany
SAT.1
The Voice of Germany

The Voice of Germany

Alle 5 Staffeln und Folgen