The Voice of Germany
Folge 15: Sing-Offs I
137 Min.Folge vom 25.11.2021Ab 6
Die Sing-Offs von "The Voice of Germany" 2021 gehen in die erste Runde! Die Talente aus den Teams der Coaches Nico Santos und Johannes Oerding müssen live vor Millionenpublikum unter Beweis stellen, dass sie zu den besten Stimmen Deutschlands zählen. Dann sind die Zuschauer:innen am Zug: Sie entscheiden, welche Talente einen Hot Seat verdient haben und somit ins Viertelfinale kommen.
The Voice of Germany
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
