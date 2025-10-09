Blind Auditions 5: Oper, Rap & Rock - Eine musikalische Achterbahn!Jetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 5: Blind Auditions 5: Oper, Rap & Rock - Eine musikalische Achterbahn!
118 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 6
Die fünften Blind Auditions bringen die Coaches zum Ausflippen! Rockröhren, Rap-Talente und Operngesang sorgen für Begeisterung. Michi Beck wird zum Fanboy, Smudo ist sprachlos, Rea stellt seine eigene Team-Familie auf und Nico enthüllt ein schlüpfriges Geheimnis!
