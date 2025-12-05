The Voice of Germany
Folge 16: Halbfinale
249 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Im Halbfinale feiert Musikstar Calum Scott sein Coach-Debüt bei "The Voice of Germany" und steigt mit seinen zwei besten Talenten der "The Voice: Comeback Stage by SEAT" in den Wettbewerb ein. Können sie mit den zwölf Talenten aus Team Shirin, Team Rea, Team Fanta oder Team Nico mithalten? Welcher Coach hat seine Sänger am besten auf die Liveshows vorbereitet? Wer hat die größte musikalische Entwicklung hingelegt und sichert sich im Zuschauer-Voting das Final-Ticket?
Genre:Unterhaltung, Spielshow, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen