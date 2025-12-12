Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 15Folge 17vom 12.12.2025
Folge 17: Finale

170 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

Nur die besten Stimmen kämpfen um den einen Titel: "The Voice of Germany" 2025. Und einzig und alleine die Zuschauer entscheiden per Live-Voting über den Sieg. Wer bringt mit seinem Auftritt das ganze Studio zum Tanzen? Wer sorgt für musikalische Gänsehautmomente? Wer singt sich in die Herzen des Publikums und triumphiert mit seinem Coach in der größten Musikshow Deutschlands?

