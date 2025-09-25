Blind Auditions 1: Neue Talente, neue Träume!Jetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 1: Blind Auditions 1: Neue Talente, neue Träume!
118 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 6
Welches Talent sorgt bei den Coaches allein mit seiner Stimme für Staunen? Für wen drehen sie ohne zu zögern ihren roten Stuhl? Wer bekommt von Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos und Smudo & Michi Beck sogar einen Vierer-Buzzer? Und wen wählen die gebuzzerten Talente als Coach, mit dem sie es bis ins große Finale von "The Voice of Germany" schaffen wollen?
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Voice of Germany
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik, Dokumentation
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen