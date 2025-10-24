Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Voice of Germany

Battles 2: Bombastische Auftritte treffen auf knallharte Entscheidungen

SAT.1Staffel 15Folge 10vom 24.10.2025
Battles 2: Bombastische Auftritte treffen auf knallharte Entscheidungen

124 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 6

Die Emotionen kochen hoch! Die zweite Battle-Runde fordert die Coaches heraus. Schweren Herzens müssen sie entscheiden, wer mit seiner Performance am meisten überzeugt. Wer sichert sich einen Platz in den Teamfights? Singer-Songwriter Tim Bendzko unterstützt als Gast-Coach und kürt am Ende den "Battle of the Night"! Wer wird sein Favorit?

