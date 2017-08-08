Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc

Episode 12

TLCFolge vom 08.08.2017
Episode 12

Episode 12Jetzt kostenlos streamen

Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc

Folge vom 08.08.2017: Episode 12

44 Min.Folge vom 08.08.2017Ab 12

Zoe ist gerade einmal zehn Monate alt und muss bereits eine harte Bewährungsprobe bestehen. Die stürmische Hündin ist von der Ladefläche eines Pick-up-Trucks gesprungen. Dabei hat sie sich einen schlimmen Beinbruch zugezogen, der umgehend behandelt werden muss. Das erfahrene Team der „Planned Pethood Plus Klinik“ setzt alles daran, um Zoes Schmerzen zu lindern und ihr junges Leben zu retten. Später fahren Dr. Jeff und Dr. Rachel Nichols in die Rocky Mountains. Die Betreiber eines Wildlife-Parks haben die Veterinäre zur Hilfe gerufen, um das chronische Ohrleiden einer Fuchsdame zu behandeln. Aber bevor die Tierärzte mit ihrer Untersuchung beginnen, müssen sie erst an einem Wolfsrudel vorbei.

