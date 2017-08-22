Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 22.08.2017: Episode 14
45 Min.Folge vom 22.08.2017Ab 12
Dr. Jeff und sein Team schieben Überstunden, um verletzten, kranken oder ausgesetzten Tieren wieder auf die Sprünge zu helfen. Auch wenn die Veterinäre schon einige ungewöhnliche Fälle in ihrer Praxis zur Behandlung hatten, setzen manche Menschen noch eine Schippe oben drauf: Denn wie herzlos muss man sein, zwei Katzenbabys im Alter von gerade einmal drei Wochen an der Straße auszusetzen? Zum Glück haben Smokey und Bandit den Weg in die Tierklinik überlebt. Bis ein neues Zuhause für die beiden Mini-Tiger gefunden ist, sind sie hier bestens umsorgt. Außerdem in dieser Folge: Eine quirlige Ratte leidet an einer Gesichtsschwellung und Hund Batman hat versehentlich Marihuana-Pralinen verputzt!
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.