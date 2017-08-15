Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc

Episode 13

TLCFolge vom 15.08.2017
Episode 13

Episode 13Jetzt kostenlos streamen

Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc

Folge vom 15.08.2017: Episode 13

45 Min.Folge vom 15.08.2017Ab 12

Selbst erfahrene Veterinäre wie Dr. Jeff werden immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert. Diesmal landet Hausschwein Penelope auf dem Operationstisch der Klinik. Besitzer Keith möchte das Tier sterilisieren lassen, da Penelopes hormonell bedingte Stimmungsschwankungen den Familienfrieden ernsthaft gefährden. Auch wenn Dr. Jeff den Eingriff zum ersten Mal an einem Schwein durchführt, ist er sicher, dass das Borstenvieh nach der Narkose bald wieder auf den Beinen ist. Außerdem in dieser Folge: Pitbull-Mischling Baby King leidet unter hohem Fieber, Husky-Rettung in einem entlegenen Bergdorf und Dr. Lindsay gibt Goldendoodle Sparky eine zweite Chance.

Alle verfügbaren Folgen