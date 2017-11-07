Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 19

TLCFolge vom 07.11.2017
45 Min. Ab 12

In der Planned Pethood Plus Klinik bekommen zwei ausgesetzte Chihuahuas noch eine Chance. Nachdem die beiden den ersten Schreck überstanden haben und mit der nötigen medizinischen Grundversorgung aufgepäppelt wurden, folgt die nächste Phase der Hunderettung - ein neues Zuhause für die verstoßenen Vierbeiner finden! Später hat das Tierarzt-Team alle Hände voll zu tun, um den Verdauungstrakt einer Katze wieder in Ordnung zu bringen. Dabei hängt das Leben des Stubentigers sprichwörtlich am „seidenen Faden“. Außerdem in dieser Folge: Ein herrenloser Hund wird von einem Auto erfasst und beim Hausbesuch auf dem Land muss Dr. Nichols seine Qualitäten als Pferdeflüsterer unter Beweis stellen.

