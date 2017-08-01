Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 01.08.2017: Episode 11
44 Min.Folge vom 01.08.2017Ab 12
Die Tierärzte in Denver haben alle Hände voll zu tun: Hund Champ wurde bei einem nächtlichen Ausflug von einem Auto angefahren. Der vierjährige Rüde hat die Kollision schwer verletzt überlebt und wird mit einem schmerzhaften Oberschenkelbruch in die Tierklinik eingeliefert. Die Veterinäre verlieren keine Zeit und bereiten Champ für die komplizierte Notoperation vor. Aber auch eine herrenlose Katze hat es in dieser Folge kalt erwischt. Das bewusstlose sowie stark unterkühlte Tier muss schnellstmöglich aufgepäppelt werden, denn das Leben des süßen Stubentigers hängt am seidenen Faden. Außerdem rückt Dr. Jeff gemeinsam mit seiner Kollegin Dr. Rachel Nichols zum Einsatz auf einer Lama-Farm aus.
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Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.