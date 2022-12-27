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Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc

Der zweibeinige Hund und der Mini-Hamster

TLCFolge vom 27.12.2022
Der zweibeinige Hund und der Mini-Hamster

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Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc

Folge vom 27.12.2022: Der zweibeinige Hund und der Mini-Hamster

45 Min.Folge vom 27.12.2022Ab 6

Sittich Kosmos leidet an mysteriösen Niesattacken. Das Problem tritt laut Vogelfreundin Tamara vor allem nachts auf. Ursachen-Detektiv Dr. Baier hat schnell einen möglichen Auslöser im Verdacht: Könnten die derzeitigen Waldbrände in Colorado der Grund für Kosmos' Atemwegserkrankung sein? Später sind Chefveterinär Dr. Jeff, Ehefrau Dr. Petra und Tierarztassistent Hector auf Ortsbesuch in Leadville, knapp zwei Autostunden südwestlich von Denver. Dort haben die Youngs ein leerstehendes Restaurant gekauft. Ziel ist es, hier - mitten in den Rocky Mountains, auf 3.000 Metern Höhe - eine neue Außenstelle der Tierklinik aufzubauen.

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