Tierische Augenblicke
Folge 30: Tierische Augenblicke
26 Min.Folge vom 03.01.2026
"Tierische Augenblicke" besucht Schauspielerin Lilian Klebows Haustierwelt. Außerdem geht es um das Kuscheln mit gigantischen Hochlandrindern und darum, was die Hunderasse Golden Retriever ausmacht. Maggie Entenfellner präsentiert auch wieder Tiere, die ein neues Zuhause suchen.
