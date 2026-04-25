Tierische Augenblicke
Folge 36: Tierische Augenblicke
26 Min.Folge vom 25.04.2026
Die Sendung begleitet Modeexpertin Martina Reuter und ihre drei Meerschweinchen, zeigt den Arbeitsalltag von Bettwanzenspürhund Konrad und beleuchtet, wie ein gestörtes Vertrauensverhältnis zwischen Pferd und Reiter wiederhergestellt werden kann. Zudem wird erklärt, was zu tun ist, wenn man verlassene Wildtierbabys findet. Abschließend stellt Maggie Entenfellner Tiere vor, die ein neues Zuhause suchen. Bildquelle: ORF/On-Media
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Tierische Augenblicke
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