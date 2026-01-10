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Tierische Augenblicke

Tierische Augenblicke

ORF2Staffel 1Folge 31vom 10.01.2026
Tierische Augenblicke

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Tierische Augenblicke

Folge 31: Tierische Augenblicke

26 Min.Folge vom 10.01.2026

Aaron Karl begleitet auf einem idyllischen Lebenshof Tiere mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen durch ihren Alltag. Außerdem stehen Fragen artgerechter Papageienhaltung, passende Winterkleidung für Hunde sowie die Besonderheiten der Katzenrasse Maine Coon im Fokus. Porträtiert werden auch Hunde, die mit Rollstuhl oder Prothese leben. Gezeigt wird, wie individuelle Betreuung und ein respektvoller Umgang das Wohl der Tiere nachhaltig verbessern. Ein eindrücklicher Einblick in gelebtes Tierwohl. Bildquelle: ORF/On-Media TV/Filmproduktion

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