Tierische Augenblicke
Folge 32: Tierische Augenblicke
26 Min.Folge vom 17.01.2026
"Tierische Augenblicke" besucht Kabarettistin Caroline Athanasiadis und ihre Leihhündin Lotte. Außerdem geht es um artgerechte Schlangenhaltung, das Image von Stadttauben und die Hunderasse Dackel. Maggie Entenfellner stellt auch Tiere vor, die ein Zuhause suchen. Bildquelle: ORF/On-Media TV/Filmproduktion
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Tierische Augenblicke
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