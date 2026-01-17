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Tierische Augenblicke

Tierische Augenblicke

ORF2Staffel 1Folge 32vom 17.01.2026
Tierische Augenblicke

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Tierische Augenblicke

Folge 32: Tierische Augenblicke

26 Min.Folge vom 17.01.2026

"Tierische Augenblicke" besucht Kabarettistin Caroline Athanasiadis und ihre Leihhündin Lotte. Außerdem geht es um artgerechte Schlangenhaltung, das Image von Stadttauben und die Hunderasse Dackel. Maggie Entenfellner stellt auch Tiere vor, die ein Zuhause suchen. Bildquelle: ORF/On-Media TV/Filmproduktion

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