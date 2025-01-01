Tierpolizei Houston
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Tierpolizei Houston
Houston, Texas - Die US-Metropole ist nicht nur Heimat für Millionen von Menschen, auch tausende Tiere leben hier. Leider geraten Hund, Katze & Co. im Großstadtdschungel immer wieder in brenzlige Situationen, doch Rettung naht: Die Mitarbeiter der SPCA, der „Society for the Prevention of Cruelty to Animals“, sind rund um die Uhr im Einsatz, um ausgesetzte Haustiere von der Straße zu holen. Außerdem legen sie illegalen Züchtern das Handwerk und helfen verwahrlosten Vierbeinern wieder auf die Sprünge. „Tierpolizei Houston“ begleitet Chef-Ermittler Charles Jantzen und sein Team bei brisanten Rettungsaktionen.
Genre:Animals & vets documentary, Family, Kids, Knowledge, Journal, Entertainment
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.