Tierpolizei Houston
Folge 8: Episode 23
Liz Pavlicek ermittelt in einem der größten Fälle von Tierquälerei, die die SPCA je hatte. Es wurde gemeldet, dass 32 Cockerspaniels auf einem Grundstück unter schrecklichen Bedingungen gehalten werden. Aufgrund der Informationen ordnet Richter Janssen an, dass sie umgehend beschlagnahmt werden. Und die Situation ist noch schlimmer, als gedacht: Die Hunde sind in Käfigen zusammengepfercht, übereinandergestapelt und völlig verdreckt. Der Gestank von Exkrementen ist kaum auszuhalten. Es ist unglaublich, dass die Spaniels unter diesen Bedingungen überlebt haben. Ein Spezialtransporter wird angefordert und das gesamte Team in Alarmbereitschaft versetzt.
