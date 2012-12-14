Tierpolizei Houston
Folge vom 14.12.2012: Episode 24
44 Min.Folge vom 14.12.2012Ab 6
SPCA-Ermittlerin Trisha Price ist mit ihrem Team auf dem Weg in den Norden von Houston. Ein Hundebesitzer wurde hier schon mehrmals verwarnt, weil er sich nicht um seine Tiere kümmert, doch bisher ohne Erfolg. Jetzt ging eine Meldung ein, dass sich die Lage verschlimmert hat. Die Ermittlerin findet neun Hunde im Garten vor, einer davon hängt in ein Kabel verfangen am Zaun fest und droht, zu ersticken. Das Tier muss sofort befreit werden. Doch die anderen Hunde, allesamt verwahrlost und stark abgemagert, sind so aggressiv, dass die Situation für das Team gefährlich wird. Christine Kendrick verliert keine Zeit, um den Beschlagnahmungsbescheid zu besorgen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animals & vets documentary, Family, Kids, Knowledge, Journal, Entertainment
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.