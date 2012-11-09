Tierpolizei Houston
Folge vom 09.11.2012: Episode 19
44 Min.Folge vom 09.11.2012Ab 12
Als heftige Regenfälle das Umland von Houston unter Wasser setzen, geht ein Notruf bei der Tierschutzorganisation SPCA ein. Pferd Brandy ist eine Böschung hinab in einen breiten, reißenden Fluss gerutscht und kämpft nun seit drei Stunden um sein Leben. Ein falscher Schritt und Einsatzleiter Charles Jantzen wird von der Strömung mitgerissen, denn die Wassermassen haben eine enorme Kraft. Jantzen will das Pferd mit einem Seilsystem aus dem Wasser hieven und danach auf eine Trage legen. Er muss sehr behutsam vorgehen, denn das Tier hat sich beim Sturz offensichtlich verletzt und ist stark unterkühlt. Noch ist ungewiss, ob Brandy die Strapazen übersteht.
