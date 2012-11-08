Tierpolizei Houston
Folge 3: Episode 18
Auf SPCA-Ermittler Robert McCarty wartet ein neuer Fall: In Harris County wurden auf einem Grundstück stark vernachlässigte Hunde entdeckt. Da Widerstand durch den Besitzer zu befürchten ist, hat er polizeiliche Unterstützung angefordert. Als die Tierschützer eintreffen, entdecken sie einen Deutschen Schäferhund mit einer großen offenen Wunde am Hals. Er ist in einem erbärmlichen Zustand und muss dringend ärztlich behandelt werden. Ein anderer Hund erstickt fast an seinem viel zu engen Halsband. Die Tiere haben weder Futter, noch sauberes Wasser. Kurz bevor die Hunde abtransportiert werden, trifft der Besitzer ein und weist jede Schuld von sich.
