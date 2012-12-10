Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tierpolizei Houston

Episode 20

TLCStaffel 17Folge 5vom 10.12.2012
Episode 20

Episode 20Jetzt kostenlos streamen

Tierpolizei Houston

Folge 5: Episode 20

44 Min.Folge vom 10.12.2012Ab 6

SPCA-Ermittlerin Shawna Sundberg folgt einem Notruf an den Stadtrand von Houston, wo ein toter Welpe gefunden wurde. Gleich nach ihrem Eintreffen beginnt die Beweisaufnahme: Von den fünf verwahrlosten Hunden ist einer stark abgemagert und kann sich kaum auf den Beinen halten, ein anderer liegt leblos am Boden. Nachbarn sagen aus, dass die Besitzer vor einem Monat ausgezogen sind und den Hunden Futter dagelassen haben. Es ist jedoch strafbar, Tiere einfach ihrem Schicksal zu überlassen. Den Besitzern droht eine Anzeige. Nachdem die Hunde zur sofortigen Versorgung weggebracht werden, durchsuchen die Ermittler das Haus nach Hinweisen auf die Mieter.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Tierpolizei Houston
TLC
Tierpolizei Houston

Tierpolizei Houston

Alle 1 Staffeln und Folgen