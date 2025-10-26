Wettlauf mit dem WinterendeJetzt kostenlos streamen
Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller
Folge 1: Wettlauf mit dem Winterende
42 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Zwei Holzfäller-Teams haben hier ganz unterschiedliche Probleme, die mit ihren Arbeitsmethoden zusammenhängen: Während die Mitarbeitenden der "Integrated Operations Group" als Heli-Holzfäller vor allem mit Nebel und Wind zu kämpfen haben, sind die Trupps von Duz Cho Logging weiter im Norden vor allem mit der Schneeschmelze beschäftigt. Und alle haben es eilig.
Weitere Folgen in Staffel 1
Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller
Genre:Dokumentation, Umwelt, Natur
Produktion:CA, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BELL MEDIA INC.