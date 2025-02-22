Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller

Totales Schneechaos

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 22.02.2025
Totales Schneechaos

Totales SchneechaosJetzt kostenlos streamen

Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller

Folge 6: Totales Schneechaos

42 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12

Das Single Stem Logging Team von Integrated Operations bereitet in der Wildnis von British Columbia Stämme für die Holzernte mit dem Hubschrauber vor. Dabei klettern die Jungs auf die Bäume, sägen die Kronen ab und setzen ganz unten Fällschnitte, damit der Hubschrauber die noch stehenden Bäume abbrechen kann - eine gefährliche Arbeit.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller
Kabel Eins Doku
Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller

Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller

Alle 1 Staffeln und Folgen