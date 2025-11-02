Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller

Der letzte Baum

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 02.11.2025
Der letzte Baum

Der letzte BaumJetzt kostenlos streamen

Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller

Folge 8: Der letzte Baum

42 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Die Crew von Integrated Opertions arbeitet hart daran, ihre Single-Stem-Operation abzuschließen. Aber Nebel und starker Wind machen es dem Hubschrauber unmöglich, die vorbereiteten Stämme aus dem dichten Bergwald herauszuholen. Die Uhr tickt, denn das Team hat den Hubschrauber nur für einen bestimmten Zeitraum gebucht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller
Kabel Eins Doku
Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller

Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller

Alle 1 Staffeln und Folgen