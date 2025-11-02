Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller
Folge 8: Der letzte Baum
42 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Die Crew von Integrated Opertions arbeitet hart daran, ihre Single-Stem-Operation abzuschließen. Aber Nebel und starker Wind machen es dem Hubschrauber unmöglich, die vorbereiteten Stämme aus dem dichten Bergwald herauszuholen. Die Uhr tickt, denn das Team hat den Hubschrauber nur für einen bestimmten Zeitraum gebucht.
Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller
Genre:Dokumentation, Umwelt, Natur
Produktion:CA, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BELL MEDIA INC.