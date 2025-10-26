Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller

Volltreffer

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 26.10.2025
Volltreffer

VolltrefferJetzt kostenlos streamen

Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller

Folge 3: Volltreffer

42 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

In der westkanadischen Provinz British Columbia sitzen die Holzfällerteams gerade mitten in der Übergangsphase zwischen Winter- und nächster Sommersaison. Und auch jetzt muss dabei in der vorgegebenen Zeit eine bestimmte Fläche fertig und das Holz auch abtransportiert werden. Auf Vancouver Island geht es bei den Heli-Holzfällern von Integrated Operations dabei um Stämme im Wert von Millionen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller
Kabel Eins Doku
Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller

Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller

Alle 1 Staffeln und Folgen