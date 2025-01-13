Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tinderreisen

Pika Pi in Tokio

ATVStaffel 7Folge 1vom 13.01.2025
Pika Pi in Tokio

Pika Pi in TokioJetzt kostenlos streamen

Tinderreisen

Folge 1: Pika Pi in Tokio

61 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12

Luis und Lev zieht es dieses Jahr nach Tokio. Der kulturelle Unterschied wird schnell offensichtlich, denn Händeschütteln und Umarmungen sind in Japan befremdlich. Patrick, der urige Niederösterreicher, versucht dieses Jahr in Bratislava sein Glück. Mit dabei hat er den unerfahrenen Charbel. Sissi ist mit Linda und Jessica auf Tinder-Reise nach Malta unterwegs. Und Sayed und Kevin haben Bianca eingepackt, um gemeinsam mit ihr nach Athen zu reisen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Tinderreisen
ATV
Tinderreisen

Tinderreisen

Alle 7 Staffeln und Folgen