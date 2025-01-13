Tinderreisen
Folge 2: Mit BH oder ohne?
60 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12
Luis taucht in Tokio in einem Pikachu-Kostüm zu seinem ersten Date auf - sehr zur Überraschung der jungen Japanerin Eko. In Bratislava versuchen Patrick und Charbel mit unkonventionellen Taktiken, die slowakische Dating-Welt zu erobern. Auf Malta macht Sissi eine völlig neue Erfahrung, denn sie trifft sich mit einer Frau. Doch die Sache ist komplizierter, als sie dachte. Und in Ljubljana wagen Adriana und Yessica den Sprung in die slowenische Dating-Szene.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tinderreisen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ATV