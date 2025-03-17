Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Geheimnis der Orange

ATVStaffel 7Folge 12vom 17.03.2025
Folge 12: Das Geheimnis der Orange

61 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12

In Tokio hat Luis ein heikles Rendezvous. Sowohl die Schirmdame als auch das Manga-Girl stehen auf ihn. Wie wird er sich entscheiden? In Athen platzt Sayed in KingKevs Verabredung - die Frau hat eine Vorliebe für Orangen. Sayed wird schnell merken, wie ernst es ihr ist. In Bratislava läuft es für Patrick nicht rund. Wird es ihm trotzdem gelingen, sein Date zu erobern? Und auf Malta lädt Linda zum Dreier mit Byron ein. Wie kommt Jessica aus dieser Nummer wieder heraus?

