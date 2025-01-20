Schnaps ist die AntwortJetzt kostenlos streamen
Tinderreisen
Folge 3: Schnaps ist die Antwort
58 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12
In Tokio startet Lev sein Date mit Meg schwungvoll. Ein Geschenk soll das Eis brechen, aber Meg hat klare Erwartungen. Yessica stürzt sich derweil in Ljubljana mitten ins Geschehen und lädt einen Mann zu sich ins Hotel ein. In Athen probieren Sayed und KingKev ihre eigenen Flirt-Taktiken aus und zumindest einer von ihnen hat damit Erfolg. Nur einen Katzensprung von Wien entfernt begeben sich Charbel und Patrick auf Tinderreise durch Bratislava.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tinderreisen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ATV