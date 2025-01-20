Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 7Folge 3vom 20.01.2025
58 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12

In Tokio startet Lev sein Date mit Meg schwungvoll. Ein Geschenk soll das Eis brechen, aber Meg hat klare Erwartungen. Yessica stürzt sich derweil in Ljubljana mitten ins Geschehen und lädt einen Mann zu sich ins Hotel ein. In Athen probieren Sayed und KingKev ihre eigenen Flirt-Taktiken aus und zumindest einer von ihnen hat damit Erfolg. Nur einen Katzensprung von Wien entfernt begeben sich Charbel und Patrick auf Tinderreise durch Bratislava.

