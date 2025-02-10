Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 7Folge 7vom 10.02.2025
57 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12

In Ljubljana sind Adriana und Yessica auf Tinderreise. Yessica ist kurz davor, ihren Traummann kennenzulernen. Sayed hat heute in Athen ein Date und da möchte er endlich alles richtig machen. Beim letzten Mal war er ja unverzüglich schockverliebt und hat von der großen Liebe gesprochen. Auf der schönen Insel Malta hat Linda ein Date mit Benjamin. Und Patrick ist mit seinem Date in Bratislava unterwegs. Doch ihm läuft die Zeit davon ...

