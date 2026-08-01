Frachtflugzeuge und JetsJetzt kostenlos streamen
Titans of Defense
Folge 2: Frachtflugzeuge und Jets
45 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Flugzeuge werden vorgestellt, die modernste Militärtechnik verkörpern: Die C-5 Super Galaxy transportiert riesige Lasten und zeichnet sich durch leistungsstarke Triebwerke aus. Der Eurofighter Typhoon verfügt über dreizehn Waffenstationen, während der B-2 Spirit Bomber Langstreckenkapazität mit unerreichter Tarnung kombiniert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Titans of Defense
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Autentic GmbH