Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Titans of Defense

Frachtflugzeuge und Jets

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 10.08.2026
Frachtflugzeuge und Jets

Frachtflugzeuge und JetsJetzt kostenlos streamen

Titans of Defense

Folge 2: Frachtflugzeuge und Jets

45 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Flugzeuge werden vorgestellt, die modernste Militärtechnik verkörpern: Die C-5 Super Galaxy transportiert riesige Lasten und zeichnet sich durch leistungsstarke Triebwerke aus. Der Eurofighter Typhoon verfügt über dreizehn Waffenstationen, während der B-2 Spirit Bomber Langstreckenkapazität mit unerreichter Tarnung kombiniert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Titans of Defense
Kabel Eins Doku
Titans of Defense

Titans of Defense

Alle 1 Staffeln und Folgen