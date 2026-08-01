Logistik und Tech-EntwicklungJetzt kostenlos streamen
Titans of Defense
Folge 5: Logistik und Tech-Entwicklung
45 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 12
Bei schwierigen Einsätzen zu Wasser und zu Lande können militärische Spezialfahrzeuge wichtige Unterstützung leisten. Der Husky MK3 ortet Minen per Radar und entschärft sie, während der 60 Tonnen schwere Hercules beschädigte Panzer bergt. Einzigartig ist das M3 Amphibious Rig, das sich blitzschnell von einem Allradfahrzeug in eine schwimmende Brücke verwandelt.
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Titans of Defense
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Autentic GmbH