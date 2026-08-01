Titans of Defense
Folge 3: Schiffe und U-Boote
45 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Die modernsten Verteidigungsschiffe der Welt beeindrucken mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Sei es der gewaltige Flugzeugträger Gerald R. Ford mit seinem elektromagnetischen Startsystem, das lautlose Virginia-Klasse-U-Boot für Aufklärungsmissionen, oder der schwer zu ortende USS-Zumwalt-Zerstörer - jedes Schiff setzt neue Maßstäbe ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Titans of Defense
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Autentic GmbH