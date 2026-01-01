Vor TV
Titans of Defense
1 StaffelAb 12
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Titans of Defense
Getarnt vor feindlichem Radar oder mit überlegener Feuerkraft ausgestattet, trotzen sie dank genialer Ingenieurskunst selbst widrigsten Bedingungen. Die Doku-Serie "Titans of Defense" enthüllt die Geheimnisse hinter den beeindruckendsten Militärmaschinen unserer Zeit und führt die moderne Verteidigung an die Grenzen des technisch Machbaren.
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Autentic GmbH
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