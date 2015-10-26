Tödliche Verwandtschaft
Folge vom 26.10.2015: Brüder im Blutrausch
44 Min.Folge vom 26.10.2015Ab 16
Armut und Vernachlässigung prägen die Kindheit der Brüder Carl und Billy sowie ihres Halbbruders Wayne. Ohne die Fürsorge und Zuwendung ihrer Eltern brechen die Jugendlichen immer wieder gesellschaftliche Regeln und Gesetzte. Langjährige Aufenthalte in Jugendstrafanstalten, ohne Reue für ihre Taten, ebnen so ihre kriminelle Laufbahn und lassen im Erwachsenenalter eine Verurteilung als Schwerverbrecher folgen. Doch die Gefängnisgitter halten die gemeinsam Inhaftierten nicht auf. Nach einer spektakulären Flucht vereinen sich die Flüchtigen mit ihrem jüngeren Bruder Billy. Brutale Morde säumen schließlich den gewalttätigen Weg des Trios entlang der Ostküste der USA.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 2-4: Warner Bros. Discovery, Inc.