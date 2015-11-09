Tödliche Verwandtschaft
Folge vom 09.11.2015: Tödlicher Familienausflug
44 Min.Folge vom 09.11.2015Ab 12
Sherman McCrary verspricht seinen Kindern das Abenteuer ihres Lebens, doch es wird ein Höllentrip: Sherman und sein Schwiegersohn Carl töten Menschen wie andere Ameisen zertreten. Etwa 22 junge Frauen sind der mörderischen Familie zum Opfer gefallen, niemand ist vor den Bestien sicher. Ihr erstes Opfer ist die hübsche Leeora Rose Looney, die in einem Donut-Shop in Lakewood, Colorado, die Spätschicht hat. Sie wird überfallen, gekidnappt und erleidet dann in den Händen der grausamen Psychopathen ein wahres Martyrium. Nach ihrem ersten Mord haben Vater und Schwiegersohn Blut geleckt. Und es soll Jahre dauern, bis die Verbrecher zur Strecke gebracht werden.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4: Warner Bros. Discovery, Inc.