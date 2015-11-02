Tödliche Verwandtschaft
Folge vom 02.11.2015: Mörderische Nachbarn
44 Min.Folge vom 02.11.2015Ab 16
Bei der Polizei von Indianapolis geht ein Notruf ein, als die Leiche eines jungen Mädchens gefunden wird. Das Kind wurde offenbar missbraucht, weist Wunden im Gesicht und Würgemale am Hals auf. Man hatte es gefesselt, vergewaltigt und dann ermordet. Das Opfer wird rasch als die 13-jährige Dawn Stuard identifiziert, die am Vortag als vermisst gemeldet worden war. Die Ermittler erfahren, dass das Mädchen zuletzt am Haus der Familie Reese gesehen wurde, ein Clan, der von halb Indianapolis gefürchtet wird. Doch niemand ahnt, was für grauenvolle Szenen sich tatsächlich im Horror-Haus der Reeses abspielen. Und es soll Jahre dauern, bis die mörderische Wahrheit ans Licht kommt.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 2-4: Warner Bros. Discovery, Inc.