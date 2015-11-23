Tödliche Verwandtschaft
Folge vom 23.11.2015: Das Böse im Blut
44 Min.Folge vom 23.11.2015Ab 16
Nick und Dot Landrigan hatten von Anfang an geahnt, dass mit ihrem Adoptivsohn Jeffrey etwas nicht stimmte. Aus unerfindlichen Gründen konnte sich der Kleine aus keinem Ärger heraushalten. Viel schlimmer wurde es, als Jeffrey zum Teenager heranwuchs und durch seine Drogensucht mit dem Gesetzt in Konflikt kam. Die Landrigans taten alles, um ihm ein liebevolles, stabiles Umfeld zu geben und konnten nicht verstehen, warum er sich derart negativ entwickelte. Zu dieser Zeit wussten sie noch nicht, dass Jeffs leiblicher Vater ein berüchtigter Killer namens Darrell Hill war. Und in den kommenden Jahren sollten Vater und Sohn einen ähnlichen, mörderischen Weg einschlagen.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 2-4: Warner Bros. Discovery, Inc.